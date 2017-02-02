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 Четверг, 2 Февраля 2017 17:36

Татевик Шагунян

<Араратские ручейки> утекают из РПА: Из рядов партии сегодня вышли главы сельских общин Мхчаяна, Бюравана, Ншанавана

<Араратские ручейки> утекают из РПА: Из рядов партии сегодня вышли главы сельских общин Мхчаяна, Бюравана, Ншанавана

АрмИнфо. Утечка <араратских кадров> из Республиканской партии продолжается. Сегодня заявления о выходе из РПА написали главы сельских общин Мхчаяна, Бюравана, Ншанавана Хачик Погосян, Пап Акобян и Гегам Овакимян.

Отметим, что все они являются соратниками покинувшего на днях РПА экс-премьера Овика Абрамяна. Накануне ряды партии покинули еще 13 родственников и соратников Абрамяна, занимавших различные высокие посты в области, среди них и экс-глава областной администрации Рубик Абрамян. Сегодня на его место уже назначен совладелец компании <Авшар-групп> Арамаис Григорян. Отметим, что между Абрамянами и Григорянами существует давнишняя вражда. Сын же Овика Абрамяна, мэр Арташата Аргам Абрамян будет баллотироваться от Араратской области по рейтинговому списку блока <Царукян>.

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