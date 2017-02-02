Четверг, 2 Февраля 2017 16:58

АрмИнфо. Министр охраны природы Арцвик Минасян провел совещание межведомственной комиссии по нормированию артезианских вод и эффективному управлению водными ресурсами.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства, в ходе совещания было определено около 30 мероприятий, которые сделают эффективными систему управления водными ресурсами Араратской долины. Была отмечена необходимость в законодательных изменениях. В ходе совещания было отмечено, что программа по нормированию артезианских вод и эффективному управлению водных ресурсов предусматривает принятие планов управления Ахурянского и Разданского водохранилищ, что даст возможность провести инвентаризацию стратегических и национальных водных ресурсов, анализ спроса и предложения ресурсов в этой местности.