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 Четверг, 2 Февраля 2017 16:58

Нана Мартиросян

Минохраны природы определило 30 мероприятий, направленных на эффективное управление водными ресурсамио

Минохраны природы определило 30 мероприятий, направленных на эффективное управление водными ресурсамио

АрмИнфо. Министр охраны природы Арцвик Минасян провел совещание межведомственной комиссии по нормированию артезианских вод и эффективному управлению водными ресурсами.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства, в ходе совещания было определено около 30 мероприятий, которые сделают эффективными систему управления водными ресурсами Араратской долины.  Была отмечена необходимость в законодательных изменениях. В ходе совещания было отмечено, что программа по нормированию артезианских вод и эффективному управлению водных ресурсов предусматривает принятие планов управления Ахурянского и Разданского водохранилищ, что даст возможность провести инвентаризацию стратегических и национальных водных ресурсов, анализ спроса и предложения ресурсов в этой местности. 

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