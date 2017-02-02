Четверг, 2 Февраля 2017 16:47

АрмИнфо. Защитник по правам человека Армении Арман Татоян солидарен с мнением американского посла в РА Ричарда Миллза о несоразмерном применении силы со стороны Полиции в отношении безоружных демонстрантов и журналистов 29-30 июля. <Конечно, солидарен. И не только в те дни>,- заявил Арман Татоян.

По словам Татояна, о несоразмерном применении силы со стороны правоохранителей можно говорить не только в связи с событиями в дни захвата полка ППС в Эребуни. <В этом контексте, вполне солидарен с мнением посла Миллза>, - отметил он.

Что касается оценки американского посла, относительно необоснованности применения предварительного ареста в отношении участников акций протеста, то, по словам Татояна, здесь необходимо строго придерживаться принятых норм международного права. <Когда рассматривается вопрос о назначении ареста, следует начать с альтернативных аресту мер пресечения и только в случае неудовлетворения всех мер, перейти к аресту как наиболее строгой мере. Логика в этом>,- пояснил УПЧ.

Вместе с тем, отвечая на вопрос АрмИнфо, насколько были исчерпаны все остальные - вышеуказанные альтернативные меры в период назначения предварительного ареста в отношении участников акций протеста, Арман Татоян заявил: <Да, в Армении есть такая проблема, в целом, есть задача в связи с применением ареста>. На многие вопросы в этом контексте, как считает армянский Омбудсмен, может дать ответ принятие нового Уголовно-процессуального кодекса.

Отметим, что накануне на пресс-конференции посол Миллз выразил озабоченность в связи с применением несоразмерной силы в отношении мирных участников протестных акций в Ереване 29-30 июля. <Нас беспокоит также то, что предварительный арест был применен в отношении обвиняемых, не имеющих отношение к захвату территории полка или смерти полицейских. Я хочу подчеркнуть, что применение предварительного ареста должно быть юридически обоснованным",- заявил дипломат.