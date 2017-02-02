Четверг, 2 Февраля 2017 16:40

АрмИнфо. Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян встретился в Ереване с директором по вопросам сотрудничества со странами Центральной Азии, Восточного партнерства, России и по вопросам ОБСЕ Европейской службы внешних дел Люком Девинье.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства, в ходе встречи стороны обсудили переговоры по подписанию рамочного соглашения между Арменией и ЕС по части инвестиций и экономического сотрудничества. Был рассмотрен также ход ранее достигнутых договоренностей.

Сегодня же состоится встреча министра с гендиректором по вопросам расширения Еврокомиссии и политики соседства Кристианом Даниельсоном,