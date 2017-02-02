Четверг, 2 Февраля 2017 16:35

АрмИнфо. Власти Армении продолжат последовательную борьбу с коррупцией, уже предприняты конкретные шаги в разных сферах, результат которых будет очевиден в ближайшем будущем. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Ованнес Саакян, касаясь критики посла США в Армении Ричарда Миллза в вопросах борьбы с коррупцией и защиты прав человека.

"Процесс борьбы с коррупцией получил новый стимул после выступлений президента Сержа Саргсяна и премьера Карена Карапетяна о необходимости радикальных и коренных изменений. Инициирован ряд законодательных изменений, кроме этого изменилась атмосфера: как правительство, так и общество стали более нетерпимо относиться к коррупции и другим негативным явлениям", - подчеркнул он. При этом Саакян заметил, что накануне глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски также отметил серьезность намерений властей в борьбе с коррупцией и иными негативными явлениями. "Уже реализован ряд реформ в таможенной и налоговой сферах, где велики коррупционные риски. Мы последовательны в этом вопросе, и если будут жалобы, которые останутся без ответа, полномочные структуры понесут ответственность", - подчеркнул политик.

Саакян также заметил, что осуществляются реформы в судебно-правовой сфере. Он подчеркнул, что произошли кадровые перестановки, осуществлены программы, направленные на увеличение эффективности деятельности полиции, СНБ, прокуратуры.

Касаясь критики посла о несоразмерности примененной в отношении демонстрантов силы во время июльских событий в Ереване, депутат подчеркнул, что возбуждены дела, идет следствие и, если полицейские прибегли к несоразмерной силе или их действия были безосновательны,

они будут привлечены к ответственности. "Таков ход процессов в демократичных странах, а послы своим беспокойством и объективными оценками лишь могут помочь нам", - подчеркнул он.

Говоря о замечании посла относительно <вызывающих беспокойство моментов во время конституционного референдума>, Саакян заявил, что процесс реформ был детально обсужден. <Были проведены обсуждения с представителями гражданского общества и специалистами, и по результатам внесены соответствующие поправки в текст. Мы предоставили возможность для проведения агитационной кампании фронту "Нет", то есть было сделано все, чтобы процесс отображал реальную картину в обществе", - подчеркнул он.

Саакян также коснулся заявления посла о том, что есть сигналы о применении давления на представителей СМИ в преддверии парламентских выборов. "В предвыборный период нужно быть осторожными с подобными заявлениями, если есть конкретные примеры необходимо привести их, либо воздержатся от обвинений", - заключил республиканец.

Отметим, что накануне на пресс-конференции посол США в Армении Ричард Миллс, в частности, заявил, что в течение последних 15 месяцев посольство США становится свидетелем негативных тенденций в сфере прав человека, укрепления демократии и становления гражданского общества. По словам дипломата, в последнее время до дипкорпуса доходят намеки на усиление давления на прессу и гражданское общество, которые направлены на ограничение свободы слова и давление на позицию СМИ в деле освещения предстоящих парламентских выборов. Он вновь поднял вопрос о <разрушающем воздействии коррупции в вопросах обеспечения национальной безопасности Армении>. Помимо того, посол Миллз выразил озабоченность в связи с применением несоразмерной силы в отношении мирных участников протестных акций в Ереване 29-30 июля. <Нас беспокоит также то, что предварительный арест был применен в отношении обвиняемых, не имеющих отношение к захвату территории полка или смерти полицейских. Я хочу подчеркнуть, что применение предварительного ареста должно быть юридически обоснованным",- заявил дипломат. Посол США отметил, что поводом для беспокойств стал также конституционный референдум в декабре прошлого года