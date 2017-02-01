Среда, 1 Февраля 2017 22:20

АрмИнфо. В течении последних 15 месяцев посольство США становится свидетелем негативных тенденций в сфере прав человека, и укрепления демократии и становления гражданского общества. Об этом заявил посол США в Армении Ричард Миллз в ходе своего выступления в Американской торговой палате в Армении 1 февраля в Ереване.

Ричард Миллз отметил, что несмотря на ряд положительных развитий в этом направлении, в частности, в сфере борьбы с трафикингом, а также в части законодательных реформ, содействующих становлению гражданского общества, американская сторона отметила ряд негативных тенденций в сфере прав человека.

Посол США отметил, что поводом для беспокойств стал конституционный референдум в декабре прошлого года. Вместе с тем, по его словам, он приветствовал обещание президента Армении Сержа Саргсяна по восстановлению общественного доверия в отношении избирательных процессов. “Я солидарен с мнением президента Саргсяна о том, что завтрашний день Армении обусловлен предстоящими выборами, и крайне важно, чтобы они прошли в свободной, справедливой атмосфере и получили кредит доверия общества”, - заявил он. С целью оказания содействия правительству РА в проведении достойных доверия выборов, Агентство международного развития США (USAID) совместно с Евросоюзом, Великобританией, Германией и офисом ООН оказало финансовую поддержку в деле обеспечения качественного голосования. В связи с щтим, как напомнил Миллз, была достигнута договоренность между правительством, политической оппозицией и гражданским обществом Армении. Однако, как подчеркнул посол США, обеспечение данных мероприятий не станут гарантией честных выборов.

Как считает глава американской дипмиссии, для проведения справедливых и прозрачных выборов власти Армении должны проявить политическую волю, сформировать такую атмосферу, где СМИ и гражданское общество будут чувствовать себя свободными, независимыми и без ограничений. Меж тем, по словам дипломата, в последнее время до дипкорпуса доходят намеки на усиление давления на прессу и гражданское общество, которые направлены на ограничение свободы слова и давление на позицию СМИ в деле освещения предстоящих парламентских выборов. “Если это так, то это дает серьезный повод для беспокойства, что может негативно отразиться на рейтинге страны в плане обеспечения свободы слова. Мы слышали об обещании правительства провести свободные и справедливые выборы, а также о готовности оппозиции и гражданского общества сыграть конструктивную роль в избирательных процессах – это то, за чем мы будем пристально следить в течение ближайших месяцев”,- заключил Ричард Миллз.

Помимо того, посол Миллз выразил озабоченность в связи с применением несоразмерной силы в отношении мирных участников протестных акций в Ереване 29-30 июля (захват группой «Сасна црер» полка ППС Полиции РА в Эребуни, ред.). «Нас беспокоит также то, предварительный арест был применен в отношении обвиняемых, не имеющих отношение к захвату территории полка или смерти полицейских. Я хочу подчеркнуть, что применение предварительного ареста должно быть юридически обоснованным”,- заявил дипломат.