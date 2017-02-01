Среда, 1 Февраля 2017 22:18

АрмИнфо.Четырёхдневная война в Карабахе сделала очевидным разрушающее воздействие коррупции в вопросах обеспечения национальной безопасности Армении. Об этом заявил посол США в Армении Ричард Миллз в ходе своего выступления в Американской торговой палате в Армении 1 февраля в Ереване.

Посол напомнил, что еще 15 месяцев назад впервые о заявил об угрозе национальной безопасности из-за тотальной коррупции в стране. "Многие тогда данное заявление восприняли с удивлением, многие отнеслись несерьезно к словам. Однако сегодня, тема коррупции, которая несет угрозу национальной безопасноти страны, сталa предметом общественного дискурса в Армении", - заявил Ричард Миллз.

В течение последних 15 месяцев для американского посла стало очевидно, что из-за отсутствия мирного регулирования карабахского конфликта, многочисленные ресурсы, поступающие в Армению из международных структур и армянской Диаспоры, не служат реализации намеченной цели. "Отсутствиe мирного регулирования нагорно­карабахского конфликта питает коррупцию, поскольку из-за нее остаются закрытыми границы Армении. А когда границы закрыты, влиятельным предпринимателям легче контролировать рынки и не допустить конкуренции",- заявил дипломат.

Глава американской дипмиссии напомнил, что еще в своем первом выступлении наметил 4 приоритетных направления деятельности дипкоруса США в Армении, в числе которых борьба с коррупцией совместно с армянскими партнерами. По его словам, несмотря на то, что в течение этого периода были отмечены положительные сдвиги в этом направлении - присоединение Армении к Инициативе прозрачности в добывающих отраслях (EITI - Extractive Industries Transparency Initiative), тем не менее, для закрепления реальных результатов необходимо, чтобы власть проявила политическую волю. В этом контексте, как считает Миллз, правительство должно расширить возможности государственных учреждений и послать четкий сигнал, что коррупция недопустима, и никто не может быть выше закона. "При отсутствии подобного сигнала, не может быть по-настоящему преобразующих изменений>,- заявил он.

Воодушевленный готовностью нового правительства Армении бороться с коррупцией, посольство США выступает с конкретными предложениями в данном направлении. В первую очередь, как заявил Миллз, необходимо укрепить и повысить роль Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц - как независимого органа. Высоко оценив изменения в КоАп и УК Армении, которые предусматривают уголовное наказание, а также ограничения в части назначения на госдолжность в случае декларации ложных доходов госчиновниками, посол отметил, что многое еще предстоит сделать. "Для инициирования расследования в отношении должностного лица необязательно поймать его за руку, в момент получения взятки. Достаточно сверить его фактические активы, которые в десятки раз превышают его оклад, с его задекларированными доходами, что может вызвать обоснованные подозрения у прокурора", - отметил посол.

Еще одно предложение американского дипломата заключается в создании полностью независимого антикоррупционного органа с полномочиями расследовать и осуществлять уголовное преследование в отношении правонарушителей. Посол США считает, что сейчас благоприятный момент для этого, поскольку Правительство Армении рассматривает варианты переформирования Антикоррупционного совета и уточнения ее полномочий.