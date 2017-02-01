Среда, 1 Февраля 2017 17:49

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян обсудил с военнослужащими и их родственниками проблему, связанную с записями в военных книжках относительно участия в карабахской войне.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Омбудсмена, в ходе встречи были рассмотрены документы, представленные военнослужащими о том, что в военных книжках участников апрельской войны не было указано этого

факта, либо была поставлена соответствующая запись, а затем белым маркером зачеркнута.. "В связи с представленными обстоятельствами офис Омбудсмена инициировал официальную процедуру. Уже предприняты

предусмотренные законом мероприятия для выяснения ситуации посредством сотрудничества с Министерством обороны с требованием Омбудсмена представить объяснения", - отмечено в сообщении.

Отметим, что в СМИ в массовом порядке стали поступать жалобы о том, что в военных книжках военнослужащих, участвовавших в апрельской войне, были стерты записи, указывающие на этот факт. Министр обороны Виген Саркисян на сей счет заявил, что многие военнослужащие претендуют на статус участника апрельской войны, чтобы пользоваться исходящими из этого льготами.

В Минобороны НКР заявили, что записи в военных книжках были стерты, исходя из того, что эти военнослужащие лишь находились в частях, приближенных к военным действиям, но не участвовали в них. Оба ведомства призвали СМИ не спекулировать вопросом.

Однако уже сегодня МО НКР выступило с заявлением о том, что ситуация с записями в военных книжках была результатом оплошности некоторых командиров и пообещало разобраться в проблеме.