Среда, 1 Февраля 2017 17:46

АрмИнфо.Продолжается утечка из Республиканской партии, сегодня заявления о выходе из ее рядов написали 15 человек - все они были членами араратской структуры РПА.

В частности, заявление о выходе из рядов РПА написала глава араратской структуры партии, депутат Карине Погосян, которая буквально на последнем заседании Совета РПА заявила, что не намерена последовать примеру своего дяди экс-премьера Овика Абрамяна и покинуть партию. РПА покинули ее заместитель Самвел Минасян, экс-губернатор области Рубик Абрамян, брат экс-премьера Овика Абрамяна, бывший депутат Генрих Абрамян, сотрудники мэрии Арташата, в том числе вице-мэр Гагик Погосян. Кстати, мэром Арташата является сын Овика Абрамяна Аргам, который будет баллотироваться в парламент по списку блока <Царукян>. В числе <отщепенцев> директора школ, сотрудники областной администрации.

Отметим, что все они являются родственниками или соратниками экс-премьера Овика Абрамяна, который первым написал заявление о выходе из РПА. После этого с должности был уволен его племянник глава Армавирского отделения Полиции Ашот Абрамян, затем губернатор Араратской области Рубен Абрамян.

Ранее после того, как в СМИ появилась информация о выходе из РПА депутата Мгера Седракяна, с должности был уволен его родственник, глава Ереванской общины Эребуни Армен Арутюнян.

Кстати, в партии эту новость пока не комментируют, все высокопоставленные республиканцы либо отключают телефоны, либо утверждают, что не в курсе последних событий.