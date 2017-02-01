Среда, 1 Февраля 2017 17:21

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовы организовать совместную встречу глав МИД Армении и Азербайджана по урегулировании карабахского конфликта на полях конференции по безопасности в Мюнхене в середине февраля. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ договорились провести в середине февраля раздельные консультации с мининдел Азербайджана и Армении на полях Мюнхенской конференции по безопасности, - отметил он. - Если министры проявят заинтересованность, то мы организуем их совместную встречу".

"Кроме того, в соответствии с договоренностями, достигнутыми прошлым летом в Санкт-Петербурге, продолжается работа в формате Россия - Азербайджан - Армения, - добавил посол. - Недавно карабахская тема обсуждалась Сергеем Лавровым с Эдвардом Налбандяном, а затем с Эльмаром Мамедъяровым. По мере того, как будут созданы необходимые условия, появится возможность и для проведения трехсторонней встречи".

Отметим, что Мамедьяров и Налбандян уже заявили о согласии на встречу.