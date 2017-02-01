Среда, 1 Февраля 2017 17:14

АрмИнфо. Будет ли Кремль делать окончательный выбор между Ереваном и Баку, и если да, то какие факторы здесь сыграют решающую роль, - основной геополитический сюжет в центре внимания вокруг Карабаха. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский аналитик Сергей Маркедонов.

"Также важен вопрос о роли Москвы в урегулировании противостояния и недопущении эскалации, аналогичной апрельской. Актуальна степень важности ситуации в Закавказье для новой американской администрации президента Дональда Трампа. Первостепенное внимание уделяется и тому смогут ли Москва и Вашингтон найти некие общие точки или, напротив, противоречия по вопросам энергетики и безопасности возьмут верх", - отметил он

Однако все эти темы, при всей их исключительной важности, по оценкам Маркедонова, касаются лишь внешнего контура этнополитического карабахского конфликта. И то можно ли найти эффективную модель мирного урегулирования, не обращая внимания на внутренние процессы, происходящие в непосредственной точке конфликта, на его взгляд, вопрос риторический.

Отметив, что НКР не принимает прямого участия в мирных переговорах, а в обновленной российской Концепции внешней политики не рассматривается в качестве стороны конфликта, как Приднестровье, Маркедонов отметил, что в ситуации с каждым де-факто образованиями есть свои нюансы. К примеру, те же Абхазия с Южной Осетией поддержкой лоббистов в Конгрессе США, финансированием национальных агентств и резолюциями законодательных собраний различных штатов в поддержку карабахской независимости не пользуются.

"Несмотря на то, что с формальной точки зрения НКР вне игры, фактически в республике проходят выборы, инициируются и обсуждаются реформы, ведутся дискуссии о ее настоящем и будущем. То есть налицо все признаки общественно-политической жизни, которые вызывая восторг или резкое неприятие, вряд ли могут быть проигнорированы. Ситуация внутри НКР вне привязки к <большой геополитике> отодвинута на второй план. Однако, внутренняя динамика важна, как барометр, позволяющий делать выводы не только о раскладах в <непризнанной элите>, но и о конфликте в целом", - подытожил аналитик.