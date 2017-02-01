Среда, 1 Февраля 2017 17:04

АрмИнфо. Конституционные бурления и волнения в Армении и Арцахе касаются не судеб армянских государств, а проблем власти. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор центра стратегических исследований "Ашхар" (Степанакерт) эксперт по проблемам военной и национальной безопасности Рачья Арзуманян.

"Это политическая жизнь, но не политика и стратегия. Все это достаточно неинтересно и предсказуемо. Отстранившись от реалий и взглянув на конституционные реформы в армянских государствах в исторической перспективе и сквозь призму опыта других народов и стран, становится ясна вся однозначность ситуации. В частности, неизвестен ни один случай благотворного сказывания на обществе и государстве изменения "правил игры" с целью удержания власти. Все это всегда заканчивается плохо", - отметил он.

Аналитик отметил, что его мнение подтверждает масса примеров в Европе, Америке, Африке, Азии. Та же Аргентина в конце XIX, начале XX века как минимум была не беднее большинства европейских стран. Однако стремление сохранить власть за счет манипулирования текстом Конституции через череду авторитарных режимов, военных переворотов и проч. перевели Аргентину из "высшей лиги" в первую и даже во вторую лигу.

20 февраля 2017 года в Нагорно-Карабахской республике пройдет конституционный референдум. 17 января инициатива о вынесении проекта обновленной Конституции на всенародное голосование получила поддержку двадцати депутатов НС НКР. Семь высказались "против", один воздержался. 19 января президент Арцаха Бако Саакян подписал указ о проведении референдума.