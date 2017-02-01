Среда, 1 Февраля 2017 17:00

АрмИнфо.Диаспора играет важную роль в общественно-политической жизни Армении, именно поэтому и по просьбе армянской общины США члены блока <Елк> (представители партий <Просвещенная Армения>, <Гражданский договор>, <Республика>) в эти дни находятся в Лос- Анджелесе и проводят встречи с армянской общиной. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила член правления партии <Просвещенная Армения> Мане Тандилян.

Она отметила, что подобные встречи очень важны в плане того, что представители Диаспоры на протяжении долгих лет, оказывая содействие Родине, уже разочаровались, поскольку осознают, что их помощь не доходит до народа, а зачастую оседает в карманах властьпридержащих. <Наш же подход к Диаспоре совершенно иной, мы рассматриваем ее не в качестве донора. Диаспора, в первую очередь, своим опытом должна содействовать становлению государства, и делать инвестиции в долгосрочные программы, направленные на развитие страны>,- заметила Тандилян.

Касаясь переговоров между блоком и партией <Наследие> о консолидации, Тандилян заявила, что конкретных договоренностей пока нет, хотя с учетом идеологических общностей блока и <Наследия> ничего исключать нельзя. <Меж тем, <Наследие> могло бы стать учредительным членом блока <Елк>, но это уже в прошлом>,- отметила она.

Тандилян также сообщила, что в настоящее время возникли некоторые сложности в вопросе аренды предвыборных шагов для блока. <В принципе это не новость, это метод работы правящей партии, в Армении царит феодальный строй, и административные территории принадлежат тому или иному властьпридержащему. Но это нас не обескураживает, из всех ситуаций найдется ВЫХОД, и мы нашли его>,- резюмировала Тандилян.