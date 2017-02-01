Среда, 1 Февраля 2017 14:24

АрмИнфо.В Армении стартовала информационная кампания ЕС "Остановим коррупцию", которая направлена на повышение уровня осведомленности армянского общества о негативных последствиях коррупции и содействию Евросоюза в вопросе борьбы с ней.

Данная кампания разработана при сотрудничестве с правительством Армении, экспертами по вопросам борьбы с коррупцией, представителями гражданского общества и частного сектора. "Борьба с коррупцией является приоритетным вопросом для ЕС, поскольку является основой для стабильного развития, равноправия и демократии ", - заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски.

В свою очередь замминистра юстиции Сурен Крмоян заметил, что в борьбе с коррупцией используются как традиционные технологии, так и новые более креативные. В этом контексте он отметил внедрение механизмов электронного и более прозрачного управления в ряде сфер. На его взгляд, в последние 3-4 месяца очевидны результаты деятельности правительства в процессе борьбы с коррупцией. "Был принят закон, криминализирующий незаконное обогащение должностных лиц, ограничен оборот наличных для чиновников, обозначены механизмы по выявлению реальных владельцев компаний, участвующих в процессе госзакупок, но на этом мы не ограничиваемся и продолжим реализовывать ряд программ и мероприятий для искоренения коррупции", - подчеркнул он.

Председатель общественной организации <Армянская ассоциация юристов> Карен Задоян считает, что коррупция является угрозой для национальной безопасности Армении. Но при этом, на его взгляд, при содействии ЕС удалось добиться некоторого прогресса. "Апрельская война показала, что у коррупции цвет крови и решение этого вопроса исходит из интересов каждого гражданина Армении", - подчеркнул он.

Отметим, что Армения в глобальном рейтинге Transparency International "Индекс восприятия коррупции - 2016" заняла 113 место среди 176 стран, ухудшив свою позицию по сравнению с 2015 годом на 18 пунктов. Среди стран постосоветского пространства Армению в глобальном рейтинге обошли такие страны как Литва (38 место), Грузия и Латвия (44), Беларусь (79). При этом Армения опередила Азербайджан и Молдову (123 место), Казахстан, Россию и Украину (131 место), Кыргызстан (136 место), Таджикистан (151), Туркменистан (154) и Узбекистан (156).