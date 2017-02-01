Среда, 1 Февраля 2017 13:23

АрмИнфо.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает недопустимой выдачу Азербайджану российского блогера Александра Лапшина.

<Считаю недопустимой выдачу с территории Союзного государства России и Белоруссии в Азербайджанскую Республику гражданина России, независимого журналиста Александра Лапшина.Это прямо установлено частью 1 статьи 61 Конституции РФ: <Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству>. Поддержку своей позиции я получила в МИД России и других профильных ведомствах. Вместе с тем, хотелось бы напомнить российским гражданам, выезжающим за рубеж, о необходимости изучать и соблюдать законодательство иностранных государств>, - говорится в заявлении Москалевой.

Александр Лапшин был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в <черный список> за посещение без согласования с азербайджанскими властями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени <Александр> (<Олександр>). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона <О государственной границе> и миграционного кодекса страны.

17 января прокуратура Беларуси удовлетворила запрос Азербайджана об экстрадиции Александра Лапшина. 26 января Минский городской суд отклонил жалобу адвокатов.