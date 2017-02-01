Среда, 1 Февраля 2017 12:40

АрмИнфо.1-го февраля в большинстве регионов Армении ожидается снег, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, снегопады ожидаются и ночью 2-го в областях Вайоц дзор, Сюник, а также в Нагорно-Карабахской Республике. В горных районах и на перевалах - метель и низкая горизонтальная видимость. Днем 2-го, с 3-5 февраля ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с, 1-го февраля в отдельных местах ожидается усиление ветра до 16-18 м/с. С 2-3 февраля температура воздуха понизится на 10-15 градусов.

В городе Ереван 1-го февраля ожидается снег. С 2-5 ожидается погода без осадков. Средняя температура воздуха в столице в предстоящие пять дней будет в пределах -8 -10 градусов.