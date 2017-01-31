Вторник, 31 Января 2017 17:51

АрмИнфо.Правозащитная организация Human Rights Watch выступила с призывом об освобождении оппозиционного активиста Андреаса Гукасяна.

В частности, организация аппелирует к последнему решению суда о продлении его ареста еще на 2 месяца с учетом тяжести совершенных им преступлений. Меж тем, отмечается в заявлении, на многочисленных видеоматериалах видно, что Гукасян в дни июльских событий в Ереване призывает народ к сдержанности. <Даже, несмотря на это, суд отклонил ходатайство адвоката Гукасяна о привлечении в качестве свидетелей журналистов и некоторых участников митингов>,- отмечает организация.

Human Rights Watch также ссылается на позицию Европейского суда по правам человека, о том, что арест является крайней мерой пресечения и не должен применятся по абстрактным и общим обвинениям. В заявлении подчеркивается, что Гукасян должен быть выпущен на свободу до завершения судебного процесса. <Лишь в этом случае будет ясно, что Армения привержена к своим обязательствам по защите прав человека>,- отмечает Human Rights Watch.

Отметим, что Андреас Гукасян арестован по обвинению в организации массовых беспорядков в Ереване в июле 2016 года после захвата группой <Сасна црер> Полка Патрульной Службы Полиции. Он находится под арестом более шести месяцев. Гукасян в целях достижения справедливости даже объявил голодовку. Другие активисты, арестованные вместе с ним по данному обвинению, члены партии <Наследие> Армен Мартиросян, Овсеп Хуршудян и Давид Санасарян были освобождены.