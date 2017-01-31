Вторник, 31 Января 2017 17:50

АрмИнфо.Армения никогда не отказывается от встреч в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию карабахского конфликта. Об этом 31 января на пресс-конференции в Ереване заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

"Армения никогда не избегала встреч, однако как поведет себя Азербайджан, не могу сказать", - подчеркнул он. В частности, министр сообщил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили сторонам провести встречу в рамках предстоящей с 12 по 14 февраля в Мюнхене конференции по безопасности, однако окончательного решения по этому вопросу нет. Налбандян также опроверг информацию о том, что Россия намерена провести очередную трехстороннюю встречу с участием президентов Армении и Азербайджана. "Пока речь идет о предложении посредников провести встречу в Мюнхене", - отметил министр.

Налбандян также отметил, что Баку искажает не только суть встреч, но и сам факт. В этом контексте он заметил, что именно Баку пытается поставить под сомнение и исказить венские и петербургские договоренности. При, этом комментируя возможное поведение Армении в случае, если Азербайджан откажется от реализации данных договоренностей, министр отметил, что это станет не первым случаем - Баку неоднократно прибегал к такой практике. "Однако нет альтернативы переговорам, следовательно, Ереван и посредники продолжают усилия для достижения такого урегулирования, которое обеспечит безопасность арцахского народа", - отметил он.

На его взгляд, подобным образом Баку пытается препятствовать мирному урегулированию конфликта, для чего Армения и посредники МГ ОБСЕ прилагают усилия. Министр заметил, что именно по причине подобной позиции Баку, сопредседатели были вынуждены неоднократно заявлять о необходимости соблюдения режима прекращения огня и безоговорочного выполнения обязательств, взятых на себя соглашениями о прекращении огня 1994-95 годов. Он также ответил на обвинения азербайджанских коллег о том, что армянская сторона и Налбандян лично искажают суть этих договоренностей. "Соответствующие документы опубликованы, следовательно, очень легко узнать истину. А лучшим ответом на эти обвинения является выступление автора документа Владимира Казимирова, в котором он четко отметил, кто и как искажает факты", - заключил министр.