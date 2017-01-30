Понедельник, 30 Января 2017 17:21

АрмИнфо. Министерство обороны Армении уже предпринимает определенные шаги в направлении формирования кибер-армии. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил специалист по Информационной безопасности Самвел Мартиросян.

Он заметил, что уже зарождаются предпосылки для этого. В частности, по его словам, уже некоторое количество новобранцев ведут работы в этом направлении. В этом контексте Мартиросян посчитал важным создание подобной официальной структуры, поскольку в США и ряде европейских стран важность безопасности киберпространства давно уже стоит на одном уровне с защитой наземных, водных, воздушных территорий. "Там действуют специальные антихакерские подразделения. Аналогичные команды антихакеров сформированы и в Азербайджане и Грузии", - отметил эксперт.

Мартиросян также отметил, что среди армян есть энтузиасты, которые объединяются и стараются отражать разного рода атаки. "Нам определенно не помешало бы вывести это на официальный уровень, в конце концов, речь идет о конфиденциальной информации государственных структур и персональных данных наших граждан. Конечно, на все нужно время", - подчеркнул он, добавив, что культура информационной безопасности среди армян пока слабо развита.