Понедельник, 30 Января 2017 16:52

АрмИнфо. В трансатлантических связях и внутри Евросоюза следует ожидать серьезных трансформаций, - считает главный редактор журнала <Россия в глобальной политике>, председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

"Сегодня себя исчерпали как европейская модель интеграции, так и трансатлантические связи и не думаю, что приход Дональда Трампа к власти в США как-то облегчит развитие отношений с ЕС. Трампа не ожидал никто, как никто не ожидал, что США начнут куда-то разворачиваться. До его прихода в Брюсселе в разрешении внутренних проблем Европы рассчитывали на Вашингтон, однако, для многих неожиданно выяснилось, что делать этого Штаты не намерены", - отметил он.

При этом, аналитик считает перспективы сближения США и Великобритании на новой основе достаточно важным фактором, учитывая неизбежность выхода последней из ЕС. По его оценкам, возвращение Лондона к англосаксонскому тандему в поисках своего нового места в международной политике сегодня намного более вероятно, чем это было пару лет назад.

Лукьянов, в свете последний европейских тенденций, также ожидает укрепления в Европе сил, стремящихся к восстановлению отношений с Россией. Последнее, по его прогнозам, может произойти к концу 2017-го года, когда после выборов в Германии произойдет прояснение политической ситуации в Европе. Вместе с тем, на взгляд аналитика, смены канцлера в Берлине не произойдет, учитывая объективное отсутствие другого политика, имеющего симпатии электората и калибр Ангелы Меркель.

"При этом, Меркель придется как-то реагировать на нарастание влияния по-другому настроенных сил, что позволяет надеяться на изменения в российском векторе внешней политики Берлина и как следствие Брюсселя. Пока что Европа старается вообще ничего не менять, она просто боится изменений, в ожидании смены векторов американской внешней политики",- подытожил Лукьянов.