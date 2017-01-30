Понедельник, 30 Января 2017 16:48

АрмИнфо.Продвигать демократию на евразийском пространстве США при Дональде Трампе не будут, - считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике РФ Федор Лукьянов.

"На мой взгляд, эта фаза завершилась со сменой администрации. Однако, США при Трампе будут делать другие вещи, многие из которых, думаю, нам не понравятся. При этом, могу сказать, что влияние России на международной арене, безусловно, продолжает расти. Однако, не в связи с участием в тех или иных конфликта, а просто объективно", - отметил он.

Подобные тренды аналитик обуславливает ростом многообразия, населения мира в условиях отсутствия единого глобального регулятора. В подобных условиях мощные, обладающие потенциалом в определенных сферах страны, наподобие России, обретают востребованность, становясь одними из договаривающихся между собой регуляторов.

Вместе с тем Лукьянов охарактеризовал инициативу России по созданию Евразийского союза, как очень важную, но при этом пока находящуюся в процессе. На его взгляд, сегодняшний ЕАЭС - меняющаяся реальность, не являющаяся тем, чем он замышлялся.

"На основе анализа наблюдающихся сегодня глобальных трендов, представляется, что без участия Китая уже никак нельзя представить само обустройство евразийского пространства. Китай, сегодня - новый фактор, который Евразийский союз должен учитывать, что, собственно, и происходит", - подытожил аналитик.