Понедельник, 30 Января 2017 16:47

АрмИнфо. Декларируемая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом, установка свести карабахское урегулирование к выводу армянских войск нереалистична. Подобное мнение АрмИнфо выразил глава посреднической миссии России в 1992-96 гг, Чрезвычайный и Полномочный Посол, председатель Совета ветеранов МИД России Владимир Казимиров.

"Меж тем, более чем очевидно, что вывод любых войск может произойти исключительно в контексте надежного закрепления режима прекращения огня и нового статуса Нагорного Карабаха. И упорное нежелание Баку понимать эту очевидность придает позиции Азербайджана ущербность и внутреннюю болезненность. Наконец, позиция Алиева абсолютно несовместима с принятыми перед прекращением огня при посредничестве России 15 апреля 1994 года установками глав государств СНГ. Этими реалистичными установками определялась очередность основных шагов карабахского урегулирования. И приняты они были, в том числе президентами Азербайджана и Армении", - напомнил дипломат.

Вместе с тем, в свете блокировки Баку предложений сопредседателей МГ ОБСЕ отвода снайперов, создания механизмов проведения расследования инцидентов, осуществления других мер доверия, Казимиров оценил позицию Азербайджана как неконструктивную, Меж тем, по его оценкам, именно эти мероприятия могли содействовать нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения и продолжению самого переговорного процесса.

Дипломат отметил, лицемерную тактику Баку, применяемую с целью создания ложного впечатления положительного отношения, изучения руководством Азербайджана инициатив сопредседателей. По его оценкам, подобные уловки, прежде всего, направлены на маскировку негативизма Баку впоследствии раз за разом отрекающегося от инициатив МГ ОБСЕ.

В качестве примера подобной неконструктивности, Казимиров привел рассматривание Баку применения механизма расследования инцидентов исключительно сквозь призму в вывода армянских сил с занятых территорий. В этом свете, дипломат предположил, что остальные инциденты Азербайджаном, видимо, вообще не рассматриваются как требующие расследования.