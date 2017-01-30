Понедельник, 30 Января 2017 16:44

АрмИнфо.Исходя из всех последних трендов и событий вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта, создается впечатление, что Баку никак не может выйти на реалистичное оценивание важнейших факторов вокруг этого конфликта. Подобное мнение АрмИнфо выразил глава посреднической миссии России в 1992-96 гг, Чрезвычайный и Полномочный Посол, председатель Совета ветеранов МИД России Владимир Казимиров.

"В частности, речь, конечно, идет о цене возможного нового конфликта с применение военной силы в первую очередь для собственного народа и, естественно, всего региона. Тех негативных последствий, которые могут иметь место в результате развязывания новой войны. И это на фоне весьма поучительных уроков карабахской войны 1991-1994 гг, просчетов прежнего руководства Азербайджана. Ведь именно отказ прекращать боевые действия, как того требовали резолюции Совета Безопасности ООН вкупе с переоценкой собственных возможностей и привели Баку к потере контроля над семью районами вокруг Нагорного Карабаха", - отметил он.

По оценкам дипломата, на фоне готовности обеих армянских сторон конфликта к обсуждению и предметной работе над предложениями минских посредников Баку всеми силами пытается инициативы сопредседателей срывать или же тем или иным способом затянуть их рассмотрение. Плюс к этому президент Азербайджана Алиев продолжает угрожать возобновлением боевых действий, о чем говорят все его последние заявления.

На этом фоне, азербайджанская дипломатия, на взгляд Казимирова, зачастую проявляет несерьезное отношение к документам по карабахскому урегулированию, подписанным, в том числе Азербайджаном. В качестве примера он отметил рассуждения главы пресс- службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева о приложении к соглашению 1994-1995 гг.

"Никакого единого соглашения не было. Есть два соглашения: "О прекращении огня" с 12 мая 1994 года и "Об укреплении режима прекращения огня" от 4 февраля 1995 года подписанных всеми сторонами конфликта. И никакого приложения ни к первому, ни ко второму соглашению не было. На фоне подобного лихого искажения ситуации бакинскими коллегами неудивительно и их обвинение в адрес главы МИД Армении в том, что Эдвард Налбандян якобы представляет соглашение 1994-95 гг. в искаженном виде", - подытожил Казимиров.