Понедельник, 30 Января 2017 16:10

АрмИнфо. Создана онлайн-петиция на Change.org на имя Президента России Владимира Путина с просьбой встать под защиту известного благотворителя и предпринимателя Левона Айрапетяна.

Петиция под названием "Свободу патриоту и меценату Левону Айрапетяну!" создана три дня назад и для ее рассмотрения не хватает еще 318 голосов. "Левон Айрапетян, известный благотворитель и предприниматель, пожилой и очень больной человек, арестован по надуманным обвинениям, по делу о хищении акций "Башнефти, за которые всех фигурантов освободили от уголовной ответственности, а ему придумали ещё более надуманное обвинение по голословному навету матери пожизненно заключённого. Человеку с таким букетом неизлечимых болезней не место в тюрьме!", - говорится в обращении инициаторов петиции.

Напомним, что 14 апреля 2016 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил предпринимателя Левона Айрапетяна к 4 годам заключения в колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве на $700 тысяч. "Суд постановил признать Айрапетяна виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила решение судья. Согласно сообщению, следствием и судом установлено, что Айрапетян совместно с адвокатом Сергеем Антоновым взял у матери экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева $700 тыс. для содействия в смягчении приговора ее сыну, однако реально повлиять на приговор не мог.

Левон Айрапетян был задержан в июле 2014 года по другому уголовному делу о хищении акций предприятий ТЭК Башкирии. По ходатайству следствия он был заключен под стражу, а позднее переведен под домашний арест. 16 сентября прошлого года следователь освободил его из- под домашнего ареста под подписку о невыезде, поскольку истек предусмотренный законом максимальный срок содержания под стражей. Айрапетян - известный предприниматель и меценат, оказывающий содействие Нагорно-Карабахской Республики. В Карабахе Айрапетян реализовал ряд крупных благотворительных проектов, направленных на социальное и экономическое развитие республики.