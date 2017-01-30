Понедельник, 30 Января 2017 15:22

АрмИнфо. <Я будут работать с администрациями Армении и Азербайджана в направлении достижения долгосрочного, мирного решения карабахского конфликта, который приведет к стабильности и процветанию региона>, - заявил во время обсуждений в Конгрессе США кандидат на пост Госсекретаря Рекс Тиллерсон, сообщает Армянская ассамблея Америки. Первым шагом в этом направлении, по мнению кандидата, должно быть восстановление доверия между сторонами и уважение достигнутых соглашений. Касаясь армяно-турецкой повестки, Тиллерсон подчеркнул, что поддерживает усилия в направлении установления двусторонних дипломатических и экономических отношений, а также активизации взаимосвязей между обществами двух стран. <Я намерен поднять эти вопросы во время моих разговоров с администрациями двух стран. Лидерство и вовлеченность США в ситуацию в регионе в большей степени поможет создать необходимое доверие для улучшения отношений между Арменией и Турцией>,- заявил кандидат, пообещав также оказать содействие в вопросах обеспечения прав религиозных меньшинств Турции, в том числа и их права на собственность.

Таллерсон также пообещал приложить усилия в направлении еще большей активизации армяно-американских отношений, в особенности в экономической плоскости. <Это в интересах США развивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Арменией. Если я буду утвержден, я буду усердно работать с торговым и другими представителями правительства США в направлении нахождения возможностей для стимулирования торговых и инвестиционных проектов между США и Арменией с акцентом открытия новых рабочих мест и увеличения американского капитала>,- заверил он.

Кандидат также признал вызовы, стоящие перед Арменией в плане принятия беженцев из Сирии, и пообещал содействие республике в этом вопросе.