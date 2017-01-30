Понедельник, 30 Января 2017 15:12

АрмИнфо. 30 января находящуюся с официальным визитом в Японии делегацию, возглавляемую Председателем НС РА Галустом Саакяном, принял председатель Палаты представителей Национальной Диеты Японии Тадамори Ошима.

Приветствуя делегацию НС РА, председатель Палаты представителей Тахамори Ошима поблагодарил армянских депутатов за приезд в Японию и заверил, что визитом Председателя НС РА Саакяна начинается новый этап развития армяно-японских парламентских отношений. Ошима в ходе встречи, в частности, отметил, что армяно-японские отношения находятся на высоком уровне, что является следствием официального визита Президента РА Сержа Саргсяна в Японию в 2012 г. По словам Ошимы, официальным визитом Председателя НС РА дается старт еще большему углублению этих отношений уже на парламентском уровне, что играет особую роль на пути к развитию дипломатических отношений.

Председатель НС Саакян также подчеркнул важность сотрудничества парламентов двух стран и, в частности, отметил: "В повестке внешней политики Армении развитие отношений с Японией занимает важное место. Достойно внимания, что официальный визит делегации парламента Армении в Японию проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами".

По его словам, четверть века - достаточный срок для оценки сложившихся отношений и особенно понимания их глубины и содержания.

За истекшие 25 лет Армения и Япония создали динамичный формат сотрудничества, основанный на доброй воле, партнерстве и взаимных интересах. Стороны обратились также к Нагорно-Карабахской проблеме и вопросу Геноциду армян, в частности, отметив, что проблемы должны решаться исключительно мирным путем, а в предотвращении геноцидов особую роль играет осуждение уже совершенных злодеяний. Выразив соболезнования по павшим в апрельской войне армянским военнослужащим, спикер Палаты представителей японского парламента заявил, что Япония видит решение карабахского конфликта исключительно мирным путем и продолжает содействовать работе Минской группы ОБСЕ.

Возглавляемая Председателем НС делегация встретилась также с главой Японской организации внешней торговли (JETRO) Ясуши Акахоши и руководителем Японского международного агентства развития (JICA) Шиничи Китаока. Обсуждены вопросы развития торгово-экономических и культурных отношений, намечающие конкретные программы и их осуществление в будущем.