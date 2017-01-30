Понедельник, 30 Января 2017 13:33

АрмИнфо.Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна прошло совещание по вопросам выполнения программ Правительства Армении. "Нам должно не хватать времени для реализации реформ", - сказал в ходе совещания премьер-министр.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе исполнительного органа, Карапетян отметил, что работы должны вестись вокруг процедур, ожидаемых инвестиций по части каждого ведомства, соблюдения дисциплины и сроков выполнения мероприятий, управления и отчуждения госимущества, обеспечения обратной связи с обществом.

Премьер поинтересовался у глав ведомств относительно хода выполнения мероприятий, предусмотренных программой. "У нас с нашими партнерами в областях, общинах, в бизнесе есть проблемы на управленческом уровне. Это неприемлемо. Я очень жестко буду следить за выполняемостью. Несвоевременное выполнение - нарушение партнерской этики. Реформы в спокойном режиме, без "отдышки" не осуществляются. Нам должно не хватать времени для реализации реформ", - заявил премьер-министр.

В ходе совещания, члены Кабмина представили премьеру инвестиционные программы, согласно ранее прозвучавшему поручению главы правительства об инвентаризации инвестпрограмм по сферам, а также ожидаемых инвестициях в 2017 году. Как сообщил вице-премьер правительства, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян, во исполнение поручения премьера уже представлены 249 программ с указанием источников финансирования, сроков реализации и ожидаемых новых рабочих мест в рамках проекта.

"Мы диагностировали проблемы каждого ведомства, обозначили видение, что должны предпринять и сделали шаги. Согласно справке есть 249 инициатив, финансовые источники которых ясны. Их примерный анализ показал, что эти инициативы будут реализованы в 2017 году и их осуществление продолжится в 2018 году", - сказал премьер-министр.