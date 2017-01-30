Понедельник, 30 Января 2017 13:11

АрмИнфо.Находящийся под арестом по обвинению в незаконном хранении, использовании и реализации оружия и боеприпасов герой арцахской войны Жирайр Сефилян выступил из УИУ <Армавир> с открытым письмом в честь 25-летия формирования армянской армии.

В письме, в частности, отмечается, что армия и военнослужащие являются заложниками в руках правящего режима. Далее он напоминает о героический страницах армянской армии и победе над <искусственным образованием - Азербайджаном>.

<Между тем, правящий режим вместо того, чтобы закрепить победы армянской армии, предпочел превратить государство в колонию России. Именно из-за этого мир признал территориальную целостность Азербайджана, не были предприняты шаги в направлении дальнейшего освобождения Нахиджевана, всей территории Арцаха, а уже освобожденные территории стали называться <зоной безопасности>. Параллельно был приостановлен процесс становления государства-нации и армии-нации. В сложившихся условиях не только Армения стала колонией России, но и армянская армия - придатком российской>,_ говорится в заявлении.

Более того, подчеркивает Сефилян, армия стала структурой, защищающей безопасность и интересы правящего режима, способствующей ее воспроизведению во время выборов. <В сложившихся условиях правящий режим во главе с Сержем Саргсяном превратился в первого врага армянской нации. Именно бездарная политика властей способствует постоянному сохранению напряженности на границах Армении и Арцаха и привела к апрельской войне 2016 года. Проводимая политика приведет к полному уничтожению армянской государственности и народа>,- говорится в заявлении.

Сефилян также ставит под сомнение возможность реализации концепции армия-нация при нынешнем режиме, который довел собственный народ до нищенства, расшатал устои государственности, проводит пораженческую политику, превращая государство в колонию. Далее он обращается к военнослужащим с призывом отречься от роли сподвижника проводимой антинародной политики.

По словам Сефиляна, борьба группы <Сасна црер> и содействие общества показали, что народ готов к восстанию. <Он просто ждет решительных шагов военнослужащих в этом направлении. Без поддержки армии народ не сможет сорвать оковы. В такой судьбоносный момент армия не может ограничиться лишь миссией защиты страны от внешнего врага, она обязана также защищать народ от внутреннего>,- резюмировал Сефилян