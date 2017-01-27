Пятница, 27 Января 2017 20:17

АрмИнфо.Международное авторитетное издание "Global Finance" второй год подряд признает АРАРАТБАНК лучшим банком Армении по торговому финансированию. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, таким образом лучшим по торговому финансированию АРАРАТБАНК признан уже третьей международной авторитетной организацией.

Эта награда присуждена АРАРАТБАНКу с учетом таких критериев, как объемы осуществленных операций, географический охват сделок, высокое качество обслуживания клиентов, конкурентное ценообразование, и внедренные в банке инновационные технологии.

Имена банков-победителей в мировом масштабе в разных номинациях "Global Finance" объявил 18 января в Мадриде на годовом собрании банковской ассоциации финансов и торговли (BAFT). Отбор победителей провели редакторы и аналитики "Global Finance", бизнесмены и независимые эксперты.

Отметим, что ежемесячное издание "Global Finance" издается с 1987 года. У журнала насчитывается свыше 50000 подписчиков в 180 странах мира. Целевая аудитория издания - это руководители и представители крупнейших в мире частных и государственных финансовых структур. Специалистами издания анализируются важные финансовые показатели более чем 192 стран.

По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, АРАРАТБАНК нарастил кредитный портфель за 2016 года на 58,7%

- до 104.9 млрд драмов или $216.7 млн (48,7% от активов банка). В результате активы АРАРАТБАНКа выросли в отчетном году на 63,3% - до

215.6 млрд драмов или $445.5 млн. Общий капитал банк нарастил за 2016 год на 47,6% - до 33.2 млрд драмов за счет пополнения уставного капитала в 2 раза - до 16.8 млрд драмов (посредством эмиссии акций - в ноябре 2016г и объединения с ним Армянского Банка Развития - в декабре того же года). Общие обязательства банка выросли за 2016 год на 66,4% - до 182.4 млрд драмов или $376.9 млн, в структуре которых 58,7% приходится на срочные вклады и депозиты до востребования клиентов (с годовым ростом абсолютной величины почти в 2 раза) и 30,2% - на привлеченные от международных финансовых организаций средства (с годовым ростом на 14,6%). ОАО "АРАРАТБАНК" функционирует с ноября 2005 года. В структуре акционерного капитала банка, по завершении в 2016г ноябрьской эмиссии акций, 72,73% принадлежит крупнейшему нефтетрейдеру страны - компании "Флеш", 18,14% - ЕБРР (EBRD), 8,58% - Rural Impulse Fund II, а остальные 0,55% - распределены между 82 миноритарным акционерам. Филиальная сеть АРАРАТБАНКа насчитывает 54 подразделения (4 позиция): 27 - в Ереване, 26 - в областях Армении и 1 - в НКР, а с учетом филиалов Армянского Банка Развития их общее число достигнет 63.