﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Пятница, 27 Января 2017 20:17

Карина Меликян

"Global Finance" второй год подряд признает АРАРАТБАНК лучшим банком Армении по торговому фнансированию

"Global Finance" второй год подряд признает АРАРАТБАНК лучшим банком Армении по торговому фнансированию

АрмИнфо.Международное авторитетное издание "Global Finance" второй год подряд признает АРАРАТБАНК лучшим банком Армении по торговому финансированию. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, таким образом лучшим по торговому финансированию АРАРАТБАНК признан уже третьей международной авторитетной организацией.

Эта награда присуждена АРАРАТБАНКу с учетом таких критериев, как объемы осуществленных операций, географический охват сделок, высокое качество обслуживания клиентов, конкурентное ценообразование, и внедренные в банке инновационные технологии.

Имена банков-победителей в мировом масштабе в разных номинациях "Global Finance" объявил 18 января в Мадриде на годовом собрании банковской ассоциации финансов и торговли (BAFT). Отбор победителей провели редакторы и аналитики "Global Finance", бизнесмены и независимые эксперты.

Отметим, что ежемесячное издание "Global Finance" издается с 1987 года. У журнала насчитывается свыше 50000 подписчиков в 180 странах мира. Целевая аудитория издания - это руководители и представители крупнейших в мире частных и государственных финансовых структур. Специалистами издания анализируются важные финансовые показатели более чем 192 стран.

По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, АРАРАТБАНК нарастил кредитный портфель за 2016 года на 58,7%

- до 104.9 млрд драмов или $216.7 млн (48,7% от активов банка). В результате активы АРАРАТБАНКа выросли в отчетном году на 63,3% - до

215.6 млрд драмов или $445.5 млн. Общий капитал банк нарастил за 2016 год на 47,6% - до 33.2 млрд драмов за счет пополнения уставного капитала в 2 раза - до 16.8 млрд драмов (посредством  эмиссии акций - в ноябре 2016г и объединения с ним Армянского Банка Развития - в декабре того же года). Общие обязательства банка выросли за 2016 год на 66,4% - до 182.4 млрд драмов или $376.9 млн, в структуре которых 58,7% приходится на срочные вклады и депозиты до востребования клиентов (с годовым ростом абсолютной величины почти в 2 раза) и 30,2% - на привлеченные от международных финансовых организаций средства (с годовым ростом на 14,6%). ОАО "АРАРАТБАНК" функционирует с ноября 2005 года. В структуре акционерного капитала банка, по завершении в 2016г ноябрьской эмиссии акций, 72,73% принадлежит крупнейшему нефтетрейдеру страны - компании "Флеш", 18,14% - ЕБРР (EBRD), 8,58% - Rural Impulse Fund II, а остальные 0,55% - распределены между 82 миноритарным акционерам. Филиальная сеть АРАРАТБАНКа насчитывает 54 подразделения (4 позиция): 27 - в Ереване, 26 - в областях Армении и 1 - в НКР, а с учетом филиалов Армянского Банка Развития их общее число достигнет 63.

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
9780
 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням