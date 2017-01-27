Пятница, 27 Января 2017 20:15

АрмИнфо.В связи с появившимися в последние дни в прессе высказываниями руководителя Национальной иранской газовой компании Хамида Реза Араги по вопросам поставок туркменского природного газа и возникших при этом <финансовых разногласий>, МИД Туркменистана заявляет: Туркменская сторона, строго выполняя свои обязательства по Контракту купли-продажи газа, на протяжении ряда лет обеспечивала его бесперебойную подачу в Иран.

В отличие от этого, Национальная иранская газовая компания (НИГК) в течение длительного периода, нарушая принцип <бери или плати>, не производила в должных объемах прием туркменского газа. Помимо этого, в итоге несоблюдения НИГК своих финансовых обязательств по Контракту, к настоящему времени образовалась внушительная задолженность Компании перед Государственным концерном <Туркменгаз>.

Как сообщалось ранее, в результате указанных обстоятельств, значительно влияющих на финансово- экономическое положение <Туркменгаза>, а соответственно объективно снижающих его производственную деятельность, туркменский газовый концерн был вынужден ограничить поставки газа в иранском направлении.

Общеизвестно, что по инициативе туркменской стороны в целях решения вопросов, связанных с долгами НИГК перед ее туркменским партнером, многократно организовывались и проводились переговоры, в ходе которых руководители и специалисты газовой отрасли Туркменистана предлагали различные варианты взаимоприемлемых решений, нацеленных на погашение задолженности иранской стороны. Однако, к сожалению, такие конструктивные предложения до настоящего времени не встретили должной поддержки с иранской стороны. Исходя из вышеизложенного, МИД Туркменистана подчеркивает необъективный и тенденциозный характер заявлений господина Араги, пытающегося в одностороннем порядке изложить вопросы, связанные с поставками туркменского природного газа в Иран и образовавшейся при этом задолженности со стороны руководимой им газовой компании.

Относительно напоминаний господина Араги о возможности обращения НИГК в международный арбитраж, следует напомнить, что такое же право в соответствии с Контрактом имеется и у Государственного концерна <Туркменгаз>. Одновременно с этим, туркменская сторона в очередной раз подтверждает свою готовность к продолжению переговоров по урегулированию возникшей ситуации.