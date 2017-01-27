Пятница, 27 Января 2017 18:40

АрмИнфо. Материалы по аварии на хвостопроводе Капанского горно- обогатительного комбината, в результате которой был нанесен ущерб окружающей среде, будут направлены в прокуратуру. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства охраны природы.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на хвостопроводе загрязнилось 1800 кв.м территории. Кроме этого в министерстве отметили, что в результате проверок, проводимых государственной экологической инспекцией с 23 по 27 января было принято 4 решение о выплате штрафов на 250 тысяч драм и определен ущерб окружающей среде в 390 тысяч драмов.