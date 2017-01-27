Пятница, 27 Января 2017 18:39

АрмИнфо. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович обратилась к белорусским властям по вопросу экстрадиции российско-израильского блоггера Александра Лапшина. Об этом говорится в письме Миятович, направленном Омбудесмену Армении Арману Татояну.

Она заметила, что следит за развитием ситуации и проинформирована тем, какие тяжелые наказания ожидают блогера в случае его экстрадиции в Азербайджан. Также отмечается, что она многократно обращалась к постпреду Беларуси в ОБСЕ и направила письмо в МИД этой страны, выражая свое беспокойство, поскольку, на ее взгляд, в качестве мести за его журналистскую деятельность и позицию по карабахскому конфликту Лапшин будет удостоен несправедливого отношения.

Напомним, что 20 января заместитель Генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук, рассмотрев просьбу генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина России и Израиля, известного блоггера Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности за посещение Нагорного Карабаха, установил удовлетворить просьбу азербайджанской стороны. В МИД России сообщили АрмИнфо, что Посольством Российской Федерации в Минске предпринимаются все предусмотренные законодательством меры для защиты прав и интересов российскоизраильского блоггера Александра Лапшина. 16 января же Городской суд в Минске оставил в силе решение белорусской прокуратуры о выдаче российско-израильского блоггера по запросу Баку.