Пятница, 27 Января 2017 18:37

АрмИнфо. Решением мэра Еревана Тарона Маркаряна с занимаемой должности уволен глава ереванской общины Эребуни Армен Арутюнян. На эту должность назначен Давид Григорян. Согласно сообщению мэрии, принимая решение, Маркарян руководствовался положениями закона о местном самоуправлении.

Между тем, это решение, по мнению политических наблюдателей, имеет политическую подоплеку. Дело в том, что Арутюнян является родственником республиканца Мгера Седракяна, пользующегося <авторитетом> в общине Эребуни, и именно его усилиями он занял должность главы администрации. На днях, согласно муссируемой в СМИ информации, Седракян, который уже несколько месяцев как не скрывает обиды на родную партию, намерен последовать примеру экс-премьера Овика Абрамяна и представить заявление о выходе из РПА. Согласно тем же СМИ, сын Седракяна - Давид намерен баллотироваться в депутаты не по списку РПА, а по квоте блока Гагика Царукяна. А поводом для обиды Седракяна на власти страны послужил тот факт, что в сентябре текущего года в его доме в той же общине Эребуни был проведен обыск в рамках одного из уголовных дел. Именно этот инцидент не смог простить однопартийцам живущий по <понятиям> Мгер Седракян, который близкому окружению неоднократно жаловался на власти страны и заявлял о намерении покинуть РПА.

Примечательно, что после ухода из РПА Овика Абрамяна с должности был уволен его племянник глава Армавирского отделения Полиции Арсен Абрамян. Согласно СМИ в ближайшее время ожидаются отставки и других родственников Абрамяна.