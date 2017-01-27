Пятница, 27 Января 2017 17:08

АрмИнфо. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с коллегами из Армении и Азербайджана Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедъяровым по нагорно-карабахскому урегулированию были конструктивными. Об этом 27 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли на недавних переговорах возможность подготовки встречи президентов Азербайджана и Армении при посредничестве, Захарова заявила, что новые встречи, конечно, будут: <Пока их график не сформирован, но, безусловно, эта тема является одной из приоритетных для российской внешней политики. Конечно, контакты в различных форматах будут продолжаться>.

Говоря о повестке обсуждения встреч, официальный представитель МИД России заметила, что та часть повестки, которая доступна для широкой публики, была опубликована в комментариях пресс-службы по итогам. <Дополнительной информации по темам, которые обсуждались, у меня нет. Как Вы понимаете, темы очень чувствительные. Безусловно, переговоры были конструктивными и содержали обсуждение различных конкретных идей, направлений движения по урегулированию поднятого Вами вопроса. Все, что можно было бы сказать, сказано по итогам этих встреч>, - заключила Захарова.

Напомним, что 19 января состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с коллегой из Армении Эдвардом Налбандяном, а 24 января с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. На повестке встреч были вопросы выполнения Венских и Петербургских договоренностей.