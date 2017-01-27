Пятница, 27 Января 2017 17:04

АрмИнфо. Предвыборные страсти в Армении накаляются: экс- премьер Овик Абрамян на днях, покинувший ряды Республиканской партии, ответил на аллегорию лидера РПА, президента Сержа Саргсяна, сравнившего покинувших ряды партии членов с <высыхающими родниками>.

На своей страничке в Facebook в этой связи Абрамян в не менее лирических тонах написал: <Мне самому понравилась аллегория насчет высыхающих ручейков, течение которых отклонилось от истоков матери-реки. Но не стоит забывать и о том, что река образуется именно от безумного слияния множества ручейков. И в один прекрасный день, не исключено, что сточные воды различных химических предприятий вольются в эту реку, загрязнят ее истоки, и воды ее станут более непригодными. Между тем, ручейки сменившие свое русло, до полного высыхания, возможно, смогут своими чистыми водами обеспечить несколько сел>.

Отметим, что накануне на заседании Совета РПА Серж Саргсян, говоря о покинувших ряды партии членах, в частности, заявил: <Те ручейки, которые меняют свой исток, отдаляясь от матери-реки, очень скоро высыхают>.

Меж тем, другой экс-член РПА, ныне лидер партии <Третья республика> Виктор Даллакян в этой связи заявил: <Не стоит забывать о том, что реки образуются от вливающихся в их русло ручейков, если ручейки меняют свое русло, река высыхает>.