Пятница, 27 Января 2017 16:44

АрмИнфо. Ряд показателей опубликованных со стороны авторитетных изданий свидетельствует о том, что власти Армении провалили поставленную перед ними задачу. Об этом 27 января на съезде Демократической партии Армении заявил лидер партии "Единение", экс-министр иностранных дел Вардан Осканян.

"По данным Нацстатслужбы, зафиксирован экономический рост в 0,5 процентов за 2016 год, кроме этого международная организация <Transparency International> в исследовании <Индекс восприятия коррупции 2016> заметила, что Армения опустилась на 10 позиций по сравнению с 90-ыми годами, а в Индексе демократии республика обозначена как авторитарная страна. Все это является прямым доказательством того, что власти по всем направлениям провалили процесс правления и необходимы радикальные и системные изменения", - заявил Осканян.

Политик также добавил, что все заявления о заинтересованности инвесторов и активному вовлечению Диаспоры в процесс активизации экономики пустые разговоры, поскольку в условиях роста миграции миграции, высокого уровня бедности, безработицы повсеместной несправедливости и беззакония, все это невозможно. "Следовательно, наш блок должен приложить максимум усилий, чтобы общество поверило нам и отдало голос за реформы", - подчеркнул он. При этом Осканян добавил, что предстоящие парламентские выборы являются реальным шансом изменить ситуацию в стране.

В свою очередь глава Демпартии Арам Саркисян заявил, что цель блока состоящего из Демократической партии Армении, партии <Единение>, <Третья Республика>, а также объединения <Национальное самоопределение> и Народной партии является победа и изменение сложившейся в стране ситуации. "Если бы не было горького опыта фальсификаций, и мы бы знали, что выборы будут справедливыми и конкурентными, основанными на идеологических программах, я уверен, что объединились бы партии с одинаковой идеологией или пошли бы на выборы самостоятельно, однако сейчас консолидация лучший способ победить", - отметил он.