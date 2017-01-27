Пятница, 27 Января 2017 16:44

АрмИнфо.Глава Демократической партии Армении Арам Саркисян пережил <шок> от заявления президента Армении Сержа Сарсгяна о том, что он не приветствует возвращение лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна в большую политику. Об этом Саркисян заявил на восьмом съезде Демпартии.

"Что значит, приветствует или нет? Разве это политическая категория? Это новый вид диктатуры? ", - отметил он. При этом Саркисян заметил, что не приемлет подобный подход со стороны главы государства.

В свою очередь Лидер партии "Третья Республика" Виктор Даллакян также выразил негодование в связи с этим заявлением. "Подобное поведение полностью противоречит демократическим принципам, поскольку для деятельности политика не нужно добро президента. И вряд ли найдется еще одна страна в мире, где президент будет давать оценки реализации конституционного права политика. Это свойственно исключительно авторитарным странам",- заявил политик.

Отметим, накануне Президент Армении, лидер Республиканской партии Серж Саргсян заявил, что приветствует процесс создания на политическом поле республики предвыборных блоков. При этом он выразил уверенность в том, что после выборов эти блоки трансформируются в партии. Несмотря на это, Саргсян заверил, что не приветствовал возвращение Гагика Царукяна в политику, который инициировал создание одноименного предвыборного блока.-