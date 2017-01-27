Пятница, 27 Января 2017 16:30

АрмИнфо. Концепция <Нация-армия> предполагает полное использование военнослужащих запаса на развитие общества. Об этом 27 января на итоговой пресс-конференции в Ереване заявил министр обороны Виген Саркисян, рассказывая о концепции <Нация-армия>.

Он заметил, что неоднократно детально представлял всю сущность этой концепции, о том, что военнослужащий после службы должен быть полностью и быстро интегрирован в общество, армия должна содействовать развитию экономики страны, доверие граждан к армии должно возрасти. <У нас в стране 700 тыс. запасников и это достаточно серьезная цифра, мы не можем этого не учитывать>, - отметил министр обороны. При этом он добавил, что концепция <Нация-армия> это не рядовой глобальный проект, о старте которого будет сообщено отдельно, концепция уже реализуется посредством локальных проектов. <Ярким примером этому является наше сотрудничество с инновационным центром <Тумо>, что позволит солдатам-срочникам получить навыки владения компьютером на достаточно высоком уровне, а впоследствии будет содействовать их более лёгкой интеграции в общество. Мы уже начали наше сотрудничество с Тумо в Дилижане и Степанакерте, где есть офисы центра. И я не исключаю в будущем строительства инновационных центров рядом с воинскими частями. Еще один пример- сотрудничество с фондом <Луйс>, которому мы предложили разработать новые программы для армии. Объединение военно-спортивного лицея им. Монте Мелконяна и военного общеобразовательного колледжа <Покр Мгер>, также осуществляется в рамках этой концепции. Мы глубоко убеждены, что именно в общеобразовательных учреждениях закладывается основа знаний и именно курсанты выпускники этих учреждений в будущем составляют костяк нашего офицерского состава, поэтому, это образование должно быть на высшем уровне>, - сказал Саркисян.

Отвечая на вопрос о том, предполагается ли поднять зарплату армянским военнослужащим, Саркисян отметил, что бюджет на 2017 год уже утвержден и там не предусмотрено повышений зарплат. Он также заметил, что зарплата рядового офицера на порядок выше средней зарплаты по стране. <Этот вопрос всегда находится в центре нашего внимания, может быть в будущем, система повышения зарплат офицерам будет осуществлена по шкальной системе. Работа офицера должна быть более привлекательной в нашей стране. Кроме того, они по выслуге лет достаточно рано уходят на пенсию и должны быть созданы все условия для их интеграции в общество>, - отметил он.

Комментируя муссируемую в СМИ информацию о том, что демобилизованным военнослужащим, которые участвовали в апрельских боях, не были поставлены соответствующие метки в военных билетах, министр обороны отметил, что информирован о подобных жалобах. Однако, он призвал не торопиться с выводами. <Мы детально рассмотрим каждую жалобу, как вы знаете участие в боевых действиях предполагает ряд льгот и многие, просто для получения этих льгот хотят получить эту печать, хотя в действительности они не принимали участия в боях. Поэтому мы должны аккуратно подойти к этому вопросу и никого не обидеть>, - заключил глава армянского оборонного ведомства.