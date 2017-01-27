Пятница, 27 Января 2017 16:08

АрмИнфо.Состоящий из партий "Единение", "Третьей Республики", Объединения "Национальное самоопределение", Народной партии и Демпартии предвыборный блок, консолидировавшийся вокруг экс-министра обороны Сейрана Оганяна готов сотрудничать со всеми политическими силами, кроме правящей Республиканской партией Армении. Об этом 27 января в беседе с журналистами заявил лидер партии "Единение", экс-министр иностранных дел Вардан Осканян.

Он заметил, что блок ведет переговоры по всем возможным направлениям и со всеми политическими силами, в том числе и блоком "Царукян", для достижения широкой консолидации. "Поскольку мы понимаем, что это увеличит возможности оппозиции на победу", - подчеркнул политик. При этом отвечая на вопрос о возможных поствыборных потрясениях, Осканян добавил, что выборы могут привести к смене власти, следовательно, необходимо сконцентрировать усилия на победе.

"Для нас жизненно важно проведение выборов и победа на них, все остальные вопросы вторичны", - подчеркнул экс-министр. Политик также добавил, что пока не определен список блока и не назначен глава штаба. Он также заметил, что не встречался с лидером блока "Царукян" Гагиком Царукяном и вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, как сообщали некоторые армянские СМИ. Относительно возможного сотрудничества с покинувшим ряды РПА экс-премьером Овиком Абрамяном Осканян заметил, что ему не известны планы последнего, как только будет какая-либо информация, он прокомментирует данную возможность.

Экс-министр также затронул предложение президента Армении Сержа Саргсяна перенести на несколько дней дату выборов, поскольку она совпадает с годовщиной апрельской войны. "Мы примем ту позицию, к которой будет придерживаться большинство политических сил. Однако вопрос не только в этом совпадении, но и правовой плоскости, поскольку решение о назначение выборов 2-го апреля противоречит Конституции. Вопрос в том, что правящий режим готов нарушить закон даже в таких вопросах", - заключил Осканян.

Отметим, что в обществе развернулись бурные дебаты вокруг даты парламентских выборов (2 апреля). В этой связи президент Серж Саргсян накануне подчеркнул, что с юридической точки зрения дата определена в соответствии с избирательным законодательством, и здесь нет никаких противоречий с положениями закона. <Но тот факт, что 2 апреля является годовщиной апрельской войны, заставляет меня самого усомниться в целесообразности назначения в этот день выборов. Я бы хотел посвятить этот и последующие несколько дней памяти наших героев. Так что я не против отсрочить выборы на 4-5 дня. Но к этому решению должны придти все участники выборов, без исключения>,- заявил Саргсян.