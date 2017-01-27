Пятница, 27 Января 2017 15:40

АрмИнфо.Перспективы расширения двустороннего сотрудничества и организации мультимодальных перевозок в Иран из стран Европы и обратном направлении обсудили в рамках состоявшейся 24 января встречи представители бизнес-сообщества Ирана, Армении и Южно-Кавказской железной дороги. Встреча была организована по инициативе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, посольства Ирана в Армении и ЗАО <ЮКЖД>.

Собравшимся была представлена деятельность ЗАО <ЮКЖД>, основные достижения компании, спектр предлагаемых услуг, в частности, по перевозке грузов в Иран и обратном направлении.

Как отметил, открывая встречу, заместитель генерального директора ЗАО <Южно- Кавказская железная дорога> по финансам и экономике Илья Кельперис, компания, с 2008 года инвестировавшая в сферу железнодорожного транспорта Армении более 250 млн долларов, также является активным участником рынка транспортно-логистических услуг: в сообщении с Грузией работает ускоренный контейнерный поезд, с грузинской стороной согласованы тарифы, предоставляются услуги с использованием других видов транспорта, в частности, автомобильного, морского, воздушного. А в конце 2016 года была осуществлена первая мультимодальная контейнерная перевозка из Европы в Иран.

Транспортные возможности ЮКЖД представил собравшимся начальник Дорожного центра фирменного транспортного обслуживания Дмитрий Гвоздев, отметивший, что компания предоставляет полный спектр транспортных услуг, в частности, по осуществлению контейнерных, мультимодальных перевозок грузов, перевозок по территории стран СНГ, экспедированию грузов, перевозок с использованием автомобильного, авиа- и морского транспорта. В настоящее время разрабатывается единый пакетный продукт по осуществлению транзитных платежей для иранских компаний, в планах ЮКЖД - открытие в 2017 году контейнерного терминала на станции <Ереван>.

Д.Гвоздев также представил собравшимся преимущества предлагаемых ЮКЖД маршрутов перевозок из Европы в Иран через порты Гамбург и Констанца по сравнению с существующими маршрутами через Турцию и порт Бандарабас. По территории ЕС грузоперевозки осуществляются автотранспортом, до порта Поти - морским, из Поти на железнодорожную станцию Ерасх в Армении груз прибывает по железной дороге, а затем следует автотранспортом до Тегерана.

<Предлагаемые нами маршруты позволяют сэкономить до 2 тыс долларов за контейнер, сократить время доставки на 10-19 суток. Также действует упрощенный документооборот: клиент будет взаимодействовать только с ЮКЖД, которая будет нести ответственность за перевозку, в том числе ее таможенное оформление. Мы считаем предлагаемый проект перспективным и готовы продемонстрировать индивидуальный подход к каждому грузоперевозчику>, - заявил Д.Гвоздев.

Возможности и механизмы осуществления расчетов за мультимодальные перевозки представил представитель банка <Меллат>.

Участники встречи обменялись мнениями по ряду представляющих взаимный интерес вопросов.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.