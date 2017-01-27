Пятница, 27 Января 2017 15:21

АрмИнфо.Замминистра обороны России и командующий Национальной гвардией Канзаса примут участие в празднествах по случаю 25-летия формирования ВС Армении. Об этом 27 января в ходе итоговой пресс- конференции в Ереване заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

Он отметил, что в рамках праздничных мероприятий, сегодня в Минобороны Армении состоится заседании коллегии. <После заседания коллегии посмотрим вторую часть фильма <Жизнь и борьба>. А завтра, по всей вероятности рано утром отправимся в мемориальный комплекс <Ераблур> и отдадим дань уважения памяти всех тех, кто отдал свои жизни за Родину. Затем в резиденции президента Армении состоится церемония награждения военнослужащих, отличившихся в ходе службы, а уже вечером в театре оперы и балета состоится большой гала-концерт. Завершатся мероприятия 29 января утром, литургией в Св. Эчмиадзине>,

- сообщил министр обороны Армении.