Пятница, 27 Января 2017 15:20

АрмИнфо.Армения продолжает переговоры с Россией для продолжения $ 200 млн. оружейного контракта. Об этом 27 января в ходе итоговой пресс-конференции в Ереване заявил министр обороны Виген Саркисян.

Министр обороны отказался рассказать какие виды вооружения Армения намеревается приобрести у России, отметив, что это очень деликатный вопрос и переговоры ведутся секретно, однако заметил, что в последний период армянская армия уже пополнилась новыми оптическими прицелами и приборами ночного видения, кроме того поставлена часть вооружения, в рамках $ 200 млн. оружейного контракта. <Поставки остальных частей вооружения осуществляются в рамках сроков, отмеченных в контрактах. Мы продолжаем переговоры с российской стороной для продолжения этого проекта, так как для обеспечения боеспособности наших ВС и способности отражать угрозы извне, нам нужно сверхсовременное вооружение, а поставок, осуществляемых в рамках таких союзнических структур как ОДКБ, нам не достаточно>, - отметил Саркисян.

В этом контексте он напомнил, что членство Армении в ОДКБ, позволяет закупать вооружение у России по внутрирыночным ценам, что является достаточно серьезным преимуществом. По его словам, Россия на международной арене выступает в качестве государства-производителя конкурентоспособного и современного вооружения. Вмесите с тем, Саркисян заметил, что в оборонной сфере Армения интенсивно взаимодействует также со своими партнерами из США и Европы. <Это касается и повышения квалификации наших военнослужащих, и их участия в различных миротворческих операциях, и повышения навыков в сфере военной медицины и ряде других направлений>, - подчеркнул министр.

В тоже время он подчеркнул, что в боеспособности армянских ВС никто не сомневается, о чем свидетельствуют и апрельские события 2016 года в Нагорном Карабахе, однако, по его убеждению, в сегодняшних условиях

этого не достаточно. <Наша армия должна быть не просто боеспособной, но лучшей в регионе. Наши ВС должны развиваться быстрее, чем события в регионе>, - заключил министр.

Согласно армяно-российскому соглашению о предоставлении Армении 200-миллионого кредита, на данную сумму ВС республики приобрели и приобретут реактивные системы залпового огня 9К58 "Смерч" ЗРК "Игла-С", комплекс пассивной радиотехнической разведки "Автобаза-М", огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк", бронеавтомобили "Тигр", противотанковые ракетные комплексы "Конкурс-М", противотанковые гранатомёты РПГ-26, стрелковое вооружение, двигатели и прицелы для танков Т-72 и БМП, средства связи, инженерную технику, "КамАЗы". Соглашение о предоставлении кредита на льготных условиях - выплачивать кредит с 3-%-й ставкой Ереван начнет лишь с 2018 года в рублях в течение 10 лет, а предоплата составит лишь 10%, было заключено в 2015-м. Таким образом, с учетом продолжающейся девальвации российской валюты, а также членства республики в ОДКБ, позволяющего закупать оружие по внутрироссийским ценам, на $200 млн. армянские республики могут приобрести энное количество российских вооружений.