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 Пятница, 27 Января 2017 00:09

Татевик Шагунян

Карен Карапетян на всех постах заменил Овика Абрамяна

Карен Карапетян на всех постах заменил Овика Абрамяна

АрмИнфо.Премьер-министр Карен Карапетян на всех постах заменил своего предшественника Овика Абрамяна, в том числе и по партийной линии. На сегодняшнем заседании Совета Республиканской партии Карапетян был избран первым заместителем председателя партии и главой политического комитета.

А вот покинувший на днях РПА Овик Абрамян намерен в ближайшие дни выступить с пресс-конференцией и обьяснить мотив своего решения. Главой Комитета старейшин избран спикер парламента Галуст Саакян, комитета по вопросам женщин - вице-спикер Эрминэ Нагдалян, а вот молодежное крыло РПА как и прежде будет возглавлять 43-летний Карен Авагян.

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