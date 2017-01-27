Пятница, 27 Января 2017 00:09

АрмИнфо.Премьер-министр Карен Карапетян на всех постах заменил своего предшественника Овика Абрамяна, в том числе и по партийной линии. На сегодняшнем заседании Совета Республиканской партии Карапетян был избран первым заместителем председателя партии и главой политического комитета.

А вот покинувший на днях РПА Овик Абрамян намерен в ближайшие дни выступить с пресс-конференцией и обьяснить мотив своего решения. Главой Комитета старейшин избран спикер парламента Галуст Саакян, комитета по вопросам женщин - вице-спикер Эрминэ Нагдалян, а вот молодежное крыло РПА как и прежде будет возглавлять 43-летний Карен Авагян.