Пятница, 27 Января 2017 00:08

АрмИнфо. Не исключено, что день парламентских выборов в Армении будет перенесен со 2 апреля на несколько дней. Об этом после заседания Совета Республиканской партии заявил вице-спикер Эдуард Шармазанов.

"Мы знаем, что в обществе и среди политических сил развернулись дебаты вокруг даты выборов. 2 апреля годовщина апрельской войны, и если все участники выборов будут согласны мы пересмотрим дату, каких-либо проблем мы в этом не видим. С юридической точки зрения в назначении даты выборов нет",- заверил Шармазанов.

Отметим, что в обществе и среди политических сил развернулись дебаты относительно даты выборов, в частности, относительно того, что назначать выборы в годовщину апрельской войны с моральной точки зрения не верно. Некоторые юристы и политики также утверждают, что дата выборов противоречит положениям избирательного законодательства.