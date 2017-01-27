Пятница, 27 Января 2017 00:08

АрмИнфо.Приоритетом для Республиканской партии является проведение демократичных выборов. Об этом, как утверждает пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, на заседании партии заявил ее председатель, президент Серж Саргсян.

"РПА является лидирующей политической силой страны, и готова сделать все для проведения демократических выборов",- заверил Шармазанов. Он также подчеркнул, что партия готова к здоровой конкуренции со всеми силами. Шармазанов опроверг слухи о том, что возвращение олигарха Гагика Царукяна в политику и создание им предвыборного блока согласовано с властями. Касаясь выхода из партии некоторых ее членов, Шармазанов призвал не беспокоится на сей счет.

"Из партии вышли несколько человек, а за последний месяц ее пополнили 11 тысяч",- отметил он. Шармазанов также сообщил, что предвыборные списки партии пока не готовы и будут определены ближе к 6 февраля.