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 Пятница, 27 Января 2017 00:07

Татевик Шагунян

Предвыборный штаб Республиканской партии возглавит Серж Саргсян

Предвыборный штаб Республиканской партии возглавит Серж Саргсян

АрмИнфо.Предвыборный штаб Республиканской партии возглавит ее лидер, президент Серж Саргсян. Об этом АрмИнфо сообщили источники в РПА.

Уже определено, что предвыборный штаб блока "Гагик Царукян" будет возглавлять глава Контрольной Палаты Ишхан Закарян, политическими вопросами будет ведать лидер движения "Единение" Арман Варданян, работу со СМИ курировать экс-пресс-секретарь Царукяна Хачик Галстян.

Предвыборный штаб Армянского национального конгресса будет возглавлять глава фракции АНК Левон Зурабян. Остальные силы по организационным вопросам пока не определились.

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