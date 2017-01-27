Пятница, 27 Января 2017 00:07

АрмИнфо.Предвыборный штаб Республиканской партии возглавит ее лидер, президент Серж Саргсян. Об этом АрмИнфо сообщили источники в РПА.

Уже определено, что предвыборный штаб блока "Гагик Царукян" будет возглавлять глава Контрольной Палаты Ишхан Закарян, политическими вопросами будет ведать лидер движения "Единение" Арман Варданян, работу со СМИ курировать экс-пресс-секретарь Царукяна Хачик Галстян.

Предвыборный штаб Армянского национального конгресса будет возглавлять глава фракции АНК Левон Зурабян. Остальные силы по организационным вопросам пока не определились.