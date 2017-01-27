Пятница, 27 Января 2017 00:05

АрмИнфо.Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян в видеообращении комментирует свой уход из госструктур и решение участвовать в предстоящих парламентских выборах.

Как заявляет Оганян, для того, чтобы быть честным, он желает обратить взоры общества на недалекое прошлое – на Советский союз, поскольку, именно в советской армии он начал свою профессиональную военную службу. Он напоминает, что СССР был одним из сильнейших государств того времени. “Очевидно, близорукость советских руководителей привела к обострению внутриполитической ситуации в стране и межнациональным столкновениям, что стало причиной распада страны”, - заявляет Оганян. Экс-министр напоминает, что в советской армии солдат не имел право вмешиваться в политические процессы и нарушив это табу он мог подвергаться жестким преследованиям. Несмотря на то, что он являлся носителем советской идеологии, по словам Оганяна, он принял правильное решение при возникновения угрозы нацбезопасности страны. “Я и мои единомышленники встали на защиту национального достоинства и интересов Арцаха, невзирая на существующие угрозы”, - отмечает он. Избрав, по его словам, сложнейший путь Оганян принял решение защищать право народа Арцаха на самоопределение.

“Сегодня у меня нет цели спекулировать своим участием в освободительной войне за Арцае”,- заверяет Оганян. Сегодня, как и в те дни советской эпохи, как считает Сейран Оганян, страна переживает очень сложный период. “В очередной раз встав перед выбором, я выбираю сложнейший путь. И моя цель на политической арене не является обеспечить свое участие в театрализованной постановке, а консолидация патриотических сил, озабоченных ситуацией в стране и поиском путей обеспечения безопасности народа”, - заявляет он.

По словам Оганяна, он не сожалеет о том, что отказался от высоких чинов, поскольку уверен, что потенциал госаппарата в решении накопившихся задач иссяк. “решение принимал самостоятельно, уповая на высокие моральные ценности”, - заявляет он. Как считает Оганян, для преодоления накопившихся задач, в первую очередь, следует сделать акцент на развитие разрушенной экономики. Постсоветский период армянская экономика столкнулась со сложнейшими задачами, и встав на путь повсеместной либерализации и в условиях отсутствия видимой направляющей руки государства, народ столкнулся с дикими проявлениями дикого капитализма. Выбор моделей развития экономики в различных странах, как отмечает Оганян, был разным и обусловлен национальными особенностями. “Очевидно, что в нормальном обществе должны быть установлены справедливые и законные отношения, где богатые часть своего имущества с помощью благоразумной налоговой системы уступают другой части общества, при этом взяв на себя социальную ответственность за процесс. Они (обеспеченные слои общества. Ред.) не бояться потерять собственность. Данная модель называется “Идея благосостояния государства” и работает почти во всех развитых странах и чему должны следовать и мы, чтобы вырваться из когтей дикого капитализма и построить либеральную экономику”,- заявляет Оганян.

Сейран Оганян напоминает слова одного древнего философа: “Государство имеет три основные миссии – защита граждан от чужих, обеспечение развития государства и благосостояния граждан и формирование атмосферы справедливости в стране”. Если хотя бы по одному из данных тезисов мы допустим отклонения, то, как он считает, возникнет кризис госсистемы и ее существование окажется под угрозой. “Яркий тому пример СССС”,- отмечает Оганян.

По словам экс-министра, если армянский народ не сможет поменять сегодняшнюю порочную систему мирным путем, то завтра окажется перед опасностью переворотов и кровавых потрясений. А это, как считает Оганян, ставит под удар и Амрнеию и Арцах. “Вот почему я принял решение выступить в открытом политическом поле и готовлюсь со своими единомышленниками представить народу предметную программу по смене системы”,- заявляет он.

“Мой опыт в сфере госуправления несомненно помогут в деле осуществления изменений”,- уверяет Оганян, добавив, что высоко ценит усилия всех собравшихся вокруг него политических деятелей. По его словам, мнение каждого будет учтено в выборе методов борьбы на благо народа. Сейран Оганян обещает, что в ходе следующих видеобращений он детально и по сферам представим видения развития экономики Армении.