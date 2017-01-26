Четверг, 26 Января 2017 15:40

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

27 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-17:00 жилой дом 98/5 на ул. Бабаджаняна;

11:00-15:00 жилые дома 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аванесова, 4 на ул. Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 1-33 на ул. Бурназян, 19, 21, 23 на ул. Глинки, собственные дома 1-20 и жилые дома 2, 4, 14 на ул. Лисинян, жилые дома 1-5 на Нубарашенском шоссе, собственные дома 27-97 (нечетные), 45-104 на ул. Давида Бэка, 1-43 на 4-ом переулке;

в Араратском марзе:

11:00-16:00 частично села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван; общественные абоненты 105 на ул. Атарбекяна, 93, 96 на ул. Маркса, 159 на ул. Мясникяна, улицы Баграмяна, С. Акобяна, М. Аветисяна и частично трасса Ереван- Ерасх в городе Арташат;

в Вайоц Дзорском марзе:

11:00-13:00 села Арени, Хачик, Агнджадзор, Таратумб, Орс, Караглух, частично села Шатин и Салли;

в Ширакском марзе:

11:00-16:00 квартал "Булвараин", Олимпийская дежурная школа с прилегающими территориями в городе Гюмри.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.