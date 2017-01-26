Четверг, 26 Января 2017 15:06

АрмИнфо. Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Армении (2011-2014 гг.) Джон Хефферн назначен исполняющим обязанностями помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США. Ранее этот пост покинула Виктория Нуланд.

С августа 2015 года Джон Хефферн занимал пост главного заместителя помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. После отставки госсекретаря Джона Керри обязанности руководителя Госдепартамента США выполняет его бывший заместитель Томас Шэннон. На этот пост президент Дональд Трамп выдвинул бывшего руководителя компании Exxon Mobile Рекса Тилерсона, кандидатура которого еще не утверждена в Сенате.