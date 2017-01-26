Четверг, 26 Января 2017 15:04

АрмИнфо.Ардшинбанк за 2016 год в 2,3 раза увеличил чистую прибыль - до 4.6 млрд драмов или $9.4 млн, закрепившись в TOP-3. Благодаря этому накопленная прибыль банка выросла на 16,8% - до 29.9 млрд драмов, увеличив тем самым общий капитал на 11,6% - до 54 млрд драмов. По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, такой рост чистой прибыли Ардшинбанк обеспечил за счет существенного прироста объемов кредитования и вложений в гособлигации. В частности, кредитный портфель увеличен за отчетный год на 23% - до 337.7 млрд драмов, а вложения в гособлигации - на 71,4% - до 37.7 млрд. Наряду с этим банк увеличил наличные денежные средства - на 54,6% - до 106.8 млрд, паралельно с чем существенно сократил кредитование банков и других финорганизаций - в 3,6 раз - до 4.8 млрд драмов. В итоге активы банка выросли за 2016 год на 26% - до 504.7 млрд драмов.

Общие обязательства Ардшинбанка выросли за 2016 год на 28% - до 450.7 млрд драмов за счет роста срочных вкладов и депозитов до востребования клиентов на 22,9% - до 250.8 млрд драмов и привлеченных от банков и других финорганизаций средств - на 62,4% - до 147.3 млрд драмов. Паралельно с этим в структуре обязательств банка сократились привлечения от выпущенных собственных корпоративных облигаций - на 10,5% - до 49.5 млрд драмов.

В структуре общего капитала Ардшинбанка доля наколенной прибыли увеличилась за 2016 год с 52,8% до 55,4%, а уставного капитала снизилась с 39,3% до 36,3%. Уставной капитал банк нарастил в 2014 году на 26,6% - до 19.6 млрд драмов (с учетом эмиссионного дохода), с сохранением этого уровня в последующие два года. Нормативный общий капитал банка возрос за 2016 год на 13% - до 45.1 млрд драмов, что на 50,3% превышает вступивший в силу с 1 января 2017 года норматив по минимальному размеру в 30 млрд драмов. Норматив достаточности капитала Ардшинбанка к 1 января 2017 года составил 13,06% (N1, при требуемых min 12%), норматив общей ликвидности - 26,28% (N2/1, при требуемых min 15%) и норматив текущей ликвидности - 176,44% (N2/2, при требуемых min 60%), против соответственно 13,25%, 23,97% и 179,61% к 1 января 2016г.

Отметим, что ЗАО "Ардшинбанк" (прежнее название до ноября 2014г - Ардшининвестбанк) основано в 2003 году. В настоящее время Ардшинбанк, с учетом объединившегося с ним в декабре 2016г Арэксимбанка-группы Газпромбанка, имеет 72 филиала (56 свои и 16 Арэксимбанка) и представительство в Париже. В результате объединения Ардшинбанк по охвату филиальной сети с 2017 года стал лидером, причем не только по общему числу подразделений, но и по числу региональных филиалов. По основным балансовым показателям Ардшинбанк входит в TOP-3. Акционерами Ардшинбанка выступают ООО "Центр Бизнес Инвестиций" - 97,52%, Арам Андреасян - 1,57%, Сафарян Карен (РФ) - 0,37%, Мкртумян Рудик и Закарян Хачик - по 0,27%, ЗАО СП "Международный Бизнес- Центр" - 0,0005%.